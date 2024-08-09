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​Руслан Кухарук предложил помощь жителям Курской области

Югра готова принять жителей Курской области после диверсии

​Руслан Кухарук предложил помощь жителям Курской области
Фото: Руслан Кухарук / vk.com

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук готов оказать всю необходимую помощь жителям Курской области, где произошла атака на мирные населенные пункты. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Прежде всего ‒ мы готовы принять и разместить людей, которые решили покинуть приграничный регион. Дал поручение департаменту региональной безопасности автономного округа подготовить к приему пункты временного размещения, которые развернуты в городах Югры с начала СВО. При необходимости – увеличим количество мест за счет других социальных учреждений и гостиниц, окажем содействие в доставке жителей Курской области в Югру», ‒ написал он.

Кроме того, врачи, спасатели и добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса готовы незамедлительно выехать на помощь.

Руслан Кухарук выразил соболезнования семьям, в которых есть погибшие и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 109, комментариев: 0
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