Югра готова принять жителей Курской области после диверсии

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук готов оказать всю необходимую помощь жителям Курской области, где произошла атака на мирные населенные пункты. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Прежде всего ‒ мы готовы принять и разместить людей, которые решили покинуть приграничный регион. Дал поручение департаменту региональной безопасности автономного округа подготовить к приему пункты временного размещения, которые развернуты в городах Югры с начала СВО. При необходимости – увеличим количество мест за счет других социальных учреждений и гостиниц, окажем содействие в доставке жителей Курской области в Югру», ‒ написал он.

Кроме того, врачи, спасатели и добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса готовы незамедлительно выехать на помощь.

Руслан Кухарук выразил соболезнования семьям, в которых есть погибшие и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.