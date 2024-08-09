В Урае водитель сбил 10-летнюю велосипедистку

Накануне, 8 августа, в микрорайоне Западный в Урае в ДТП пострадала 10-летняя велосипедистка. По предварительной информации, она угодила под колеса автомобиля из-за водителя, который при въезде в жилую зону не предоставил преимущество в движении.

«Около 19:10 в мкр. Западный в городе Урай, 62-летний водитель «Kia», по предварительным данным, при въезде в «жилую зону» с главной дороги, не предоставил преимущество в движении несовершеннолетней велосипедистке. В результате ДТП 10-летняя девочка получила травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы, в том числе ребенок.