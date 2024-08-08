Югра вошла в пятерку регионов с самыми высокими пенсиями в России

ХМАО оказался в числе лидеров по среднему размеру пенсий в России. Согласно данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», Югра заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми высокими пенсиями. Югорские пенсионеры получают в среднем 30 тысяч 410 рублей в месяц.

В первой тройке оказались Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Камчатский край. Лидером рейтинга стал регион, где средний размер пенсии превышает 34 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем по России пенсия составляет 20 тысяч 975 рублей. Наименьшие пенсии зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Аналитики отмечают, что средний размер пенсий в ХМАО и Магаданской области практически равен, составляя 30 410 и 30 381 рублей соответственно. Пенсионеры в этих регионах получают на 28-62% больше по сравнению со средним уровнем пенсий по стране.