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​Жители Пыть-Яха подняли вопрос с туалетами на встрече с Кухаруком

Руслан Кухарук предложил решение проблемы с нехваткой общественных туалетов в ХМАО

​Жители Пыть-Яха подняли вопрос с туалетами на встрече с Кухаруком
Фото: ru.freepik.com

Жители Пыть-Яха на встрече с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком пожаловались на нехватку уличных туалетов. Глава региона согласился, что такая проблема есть, но к ее решению надо подойти системно. Планирование общественных туалетов должно начинаться на ранних стадиях проектирования новых общественных пространств.

«Если общественные пространства создаются, там есть модульные санузлы — даже не биотуалеты, прямо с коммуникациями. Надо посмотреть, включать их изначально в проект благоустройства», — цитирует Руслана Кухарука «Вестник Сургутского района».

Вопрос об общественных туалетах остро стоит во многих городах ХМАО. Жители регулярно жалуются в социальных сетях на их нехватку.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 71, комментариев: 0
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