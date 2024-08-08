Руслан Кухарук предложил решение проблемы с нехваткой общественных туалетов в ХМАО

Жители Пыть-Яха на встрече с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком пожаловались на нехватку уличных туалетов. Глава региона согласился, что такая проблема есть, но к ее решению надо подойти системно. Планирование общественных туалетов должно начинаться на ранних стадиях проектирования новых общественных пространств.

«Если общественные пространства создаются, там есть модульные санузлы — даже не биотуалеты, прямо с коммуникациями. Надо посмотреть, включать их изначально в проект благоустройства», — цитирует Руслана Кухарука «Вестник Сургутского района».

Вопрос об общественных туалетах остро стоит во многих городах ХМАО. Жители регулярно жалуются в социальных сетях на их нехватку.