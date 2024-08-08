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​Врачи Югры спасли ребенка, упавшего с седьмого этажа

Девочка из Югорска, упавшая с высоты, идет на поправку

​Врачи Югры спасли ребенка, упавшего с седьмого этажа
Фото: Депздрав Югры

Двухлетняя девочка из Югорска, упавшая с седьмого этажа, завершает длительный курс лечения и реабилитации в детском отделении травматологии и ортопедии БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». Она была доставлена в Сургут через десять часов после падения. До этого за жизнь ребенка боролись врачи БУ «Югорская клиническая больница», сообщает Депздрав Югры.

«Все это время врачи БУ «Югорская клиническая больница» оказывали ей первую помощь и готовили к транспортировке. От их действий на данном этапе зависела жизнь малышки. Сразу перевозить ее на такое дальнее расстояние было нельзя, сначала предстояло устранить жизнеугрожающее состояние, стабилизировать основные показатели, обезболить пациентку. На месте выполнили первоочередные операции на внутренних органах и скелете, предотвратив обильную кровопотерю и травматический шок», ‒ говорится в сообщении.

В травмбольнице ребенка встречала бригада из специалистов разного профиля ‒ травматологов-ортопедов, нейрохирургов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов, диагностов.

У пациентки зафиксировали несколько повреждений: травмирование головного мозга, позвонков, органов грудной клетки и брюшной полости, костей таза и бедра. Малышка провела в детской реанимации десять дней, получая противошоковую, антибактериальную, инфузионную, обезболивающую терапию.

«По мере того, как жизненные функции восстанавливались, пациентке проводили необходимые оперативные вмешательства. Травматологи-ортопеды заменили установленные для транспортировки аппараты внешней фиксации на индивидуальные конструкции, соответствующие возрасту и характеру переломов. Хирурги выполнили ряд ревизионных абдоминальных операций», ‒ указали в сообщении.

Спустя полтора месяца нахождения в стационаре, маленькая пациентка пошла на поправку. Ежедневно с ней занимаются инструкторы-методисты ЛФК. Осталось еще немного времени для того, чтобы у ребенка срослась сломанная в трех местах бедренная кость.

Ребенок постепенно учится ходить в аппарате и работает над сгибанием-разгибанием коленного сустава. Примерно через неделю девочку выпишут на амбулаторное лечение под наблюдением.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 106, комментариев: 0
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