В Югре шестерых иностранцев лишили российского гражданства за наркотики

В ХМАО в июле лишили гражданства РФ шестерых иностранцев, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Уроженцы Кыргызстана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана, получившие российское гражданство в период с 1998 по 2010 годы, совершили на территории Югры особо тяжкие преступления, за что Радужнинским и Сургутским городскими судами были приговорены к лишению свободы», - отметили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники подразделений по вопросам миграции обеспечивают контроль за выездом мигрантов за пределы России.