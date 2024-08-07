Югорчанин Сергей Рыжиков полетит в космос в третий раз

Вчера, 6 августа, в ЦПК состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которое показало, что космонавты экипажей МКС-72 готовы к космическому полету. Так, космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска отправиться в космос в третий раз, сообщает Роскосмос в своих соцсетях.

«В ЦПК состоялось заседание Главной медицинской комиссии. По его результатам вынесено заключение о годности космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера, Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого к космическому полету!», ‒ говорится в сообщении.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» состоится 11 сентября.

Ранее мы писали о том, что в честь третьего полета в павильоне «Космос» на ВДНХ с Сергеем Рыжиковым устроили встречу, где каждый желающий мог пообщаться с ним.