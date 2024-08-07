В ХМАО растут средние предлагаемые зарплаты

В Югре продолжают расти средние предлагаемые зарплаты, особенно заметно это в области административного персонала, на производстве и в сфере закупок. За последние семь месяцев зарплата увеличилась на 26%, говорится в пресс-релизе hh.ru.

В июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, опубликованных на платформе в Югре, составила 80 500 рублей. Динамика по России немного ниже и составляет +22% (69 500 рублей).

«Поиск сотрудников остается дорогим и долгим. Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели не стремятся их сдерживать, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Зарплатные предложения работодателей продолжают превышать ожидания соискателей. В ХМАО компании готовы платить в среднем на 15% больше того, что кандидаты указывают в резюме. При отсутствии внешних и внутренних событий этот тренд с нами надолго», ‒ отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

В Югре лидерами по росту зарплаты являются работники из области административного персонала (в июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата составила 85 300 рублей, +44,7% относительно начала года), производства (128 900 рублей, +31,5%) и сферы закупок (75 100 рублей, +29,3%).

На сегодняшний день зарплаты готовы поднять в сфере «Добыча сырья» (161 200 рублей), «Сельское хозяйство» (156 500 рублей), «Строительство, недвижимость» (129 000 рублей), «Производство, сервисное обслуживание» (128 900 рублей) и «Транспорт, логистика, перевозки» (125 800 рублей).