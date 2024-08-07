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​В Югре при ДТП пострадала автоледи

На автодороге «Нефтеюганск-Мамонтово» столкнулись два автомобиля

​В Югре при ДТП пострадала автоледи
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 6 августа, на 699 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Пыть-Яхе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 66-летний водитель «Лада» при повороте направо не уступил дорогу автомобилю «Lexus», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«6 августа 2024 года около 08:01 на 699 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в городе Пыть-Ях, 66-летний водитель «Лада», по предварительным данным, при осуществлении маневра «поворот направо» из крайней левой полосы, не уступил дорогу и допустил столкновение с попутно движущимся транспортным средством «Lexus», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадала 25-летняя девушка-водитель «Lexus».

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, в котором один человек получил травмы.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 91, комментариев: 0
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