В ХМАО спасатели нашли пропавшую в лесу пожилую женщину

В Нижневартовском районе спасатели нашли пожилую женщину, которая ушла в лес за грибами и потерялась около дач Излучинска. За помощью к спасателям обратились родственники пенсионерки.

«Прибывшие к месту проведения работ спасатели при помощи голосового устройства подали звуковой сигнал и определили приблизительный район поиска. Женщина 1957 года рождения была найдена, в медицинской помощи не нуждалась», - сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории».

Спасатели напоминают, что перед походом в лес важно сообщить родственникам или друзьям о своих планах, указав район поиска грибов или ягод и время возвращения. Следует обращать внимание на крупные ориентиры, такие как река, дорога или железнодорожная станция, чтобы легче ориентироваться и помочь спасателям в случае необходимости.

Также необходимо тщательно подготовить снаряжение: зарядить мобильный телефон, взять необходимые лекарства, бинт с йодом, водонепроницаемые спички и дождевик. В случае, если человек не вернулся домой в назначенное время, нужно сообщить об этом спасателям по телефону 112.