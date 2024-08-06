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​Пенсионерка из ХМАО ушла в лес за грибами и заблудилась

В ХМАО спасатели нашли пропавшую в лесу пожилую женщину

​Пенсионерка из ХМАО ушла в лес за грибами и заблудилась
Фото: pixabay

В Нижневартовском районе спасатели нашли пожилую женщину, которая ушла в лес за грибами и потерялась около дач Излучинска. За помощью к спасателям обратились родственники пенсионерки.

«Прибывшие к месту проведения работ спасатели при помощи голосового устройства подали звуковой сигнал и определили приблизительный район поиска. Женщина 1957 года рождения была найдена, в медицинской помощи не нуждалась», - сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории».

Спасатели напоминают, что перед походом в лес важно сообщить родственникам или друзьям о своих планах, указав район поиска грибов или ягод и время возвращения. Следует обращать внимание на крупные ориентиры, такие как река, дорога или железнодорожная станция, чтобы легче ориентироваться и помочь спасателям в случае необходимости.

Также необходимо тщательно подготовить снаряжение: зарядить мобильный телефон, взять необходимые лекарства, бинт с йодом, водонепроницаемые спички и дождевик. В случае, если человек не вернулся домой в назначенное время, нужно сообщить об этом спасателям по телефону 112.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 112, комментариев: 0
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