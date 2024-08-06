Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла на 43% за неделю в Югре

В Югре за неделю с 29 июля по 4 августа зарегистрировали 27,5 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что превышает эпидемический порог на 7,5%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей в возрасте 0-2 лет (187,7 случая на 100 тысяч населения). Заболеваемость коронавирусом также возросла до 2 случаев на 100 тысяч населения, все зарегистрированные случаи протекали в форме ОРВИ.

Особенное внимание вызывает рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, которая увеличилась на 42,6% по сравнению с прошлой неделей. Наибольшее число случаев зарегистрировано среди дошкольников в возрасте от 0 до 6 лет. В структуре клинических форм преобладает герпангина, энантема полости рта и сыпь на конечностях (73,89% всех случаев). Также зафиксированы случаи энтеровирусного менингита (1,78%), малой болезни (19,29%) и других форм (5,04%).