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​За выходные жители Югры перевели мошенникам почти 46 миллионов рублей

За три дня в ХМАО зарегистрировали 60 краж и мошенничеств

​За выходные жители Югры перевели мошенникам почти 46 миллионов рублей
Фото: ru.freepik.com

Со 2 по 4 августа в Югре зарегистрировали 60 мошенничеств и краж, совершенных с использованием it-технологий. Всего за минувшие дни горожане перевели дистанционным мошенникам 45 989 925 рублей, сообщает полиция Югры.

«2 августа в полицию обратился 73-летний вартовчанин. Пенсионер в феврале наткнулся в сети Интернет на рекламу инвестиционной платформы и оставил на сайте анкетные данные и номер телефона. Вскоре ему позвонил финансовый аналитик и предложил помощь в обучении инвестициям, дальнейшее общение проходило через сервис для проведения видеоконференций. Под руководством наставника в марте мужчина скачал приложение, открыл в нем торговый счет и внес десять тысяч рублей, на который тут же были начислены проценты», ‒ говорится в сообщении.

После получения прибыли пенсионер на протяжении полугода вносил на счет личного кабинета денежные средства. Он решил вывести с платформы деньги, когда общая сумма средств достигла 4 323 500 рублей, но счет оказался заблокирован. В итоге мужчина остался без заработка и сбережений.

Второй случай произошел в Ханты-Мансийске с 64-летней женщиной. Она познакомилась в мессенджере с лжесотрудником Центрального банка. Такое общение привело к тому, что горожанка лишилась сбережений, имущества и оформила многомиллионный кредит.

«29 июля женщина перевела на «безопасный счет» два миллиона собственных денежных средств, затем в период с 30 июля по 2 августа она оформила четыре кредита в разных банках на четыре миллиона 400 тысяч рублей и снова перевела на непонятные счета. 3 августа потерпевшая продала собственный автомобиль, а вырученные средства вновь отправила аферистам», ‒ указали в сообщении.

Вскоре женщина поняла, что все это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию. Ущерб составил 8 061 950 рублей.

По всем инцидентам в округе возбуждены уголовные дела. Сейчас специалисты проводят следствие.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 125, комментариев: 0
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