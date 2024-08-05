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​В ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах

В Югре при ДТП пострадали пять несовершеннолетних самокатчиков

​В ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах
Фото: siapress.ru

За два дня в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» поступило пять подростков, пострадавших после ДТП на средствах индивидуальной мобильности, сообщает Депздрав Югры.

«В пятницу в травмпункт поступило трое подростков в результате столкновения с автомобилем на электросамокатах. Среди травм: перелом ключицы, черепно-мозговая травма, ссадины, ушибы конечностей», ‒ говорится в сообщении.

Еще два самокатчика поступили в травмпункт в субботу, 3 августа. Они ехали в ночное время на одном самокате. У них зафиксирован открытый перелом голени и черепно-мозговая травма.

Сейчас пострадавшие находятся в стационаре больницы в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 105, комментариев: 0
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