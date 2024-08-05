В ресторане Нягани обнаружили фальсифицированное молоко

В Нягани в ходе проверки одного из ресторанов выявили фальсифицированную молочную продукцию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО. Таковым оказалось молоко «Летнее утро», произведенное ООО «Эгида Поволжья».

«Жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует требованиям, предъявляемым к натуральному молочному продукту, по массовой доле жирных кислот, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел. Информация о составе пищевой продукции, указанная на потребительской упаковке, не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены не заявленные жиры немолочного происхождения», - рассказали в ведомстве.

Партию продукции в объеме 84 литров сняли с реализации и вернули поставщику.