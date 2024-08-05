В Ханты-Мансийске наградили лучших электромонтеров УрФО

В Ханты-Мансийске состоялась церемония закрытия конкурса профессионального мастерства среди электромонтеров распределительных сетей сетевых организаций Уральского федерального округа (УрФО) с участием новых территорий. В 2024 году конкурс объединил профессионалов из Югры, Тюмени, Ямала и Макеевки Донецкой Народной Республики.

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук обратился с приветственной речью к участникам, подчеркнув важность обмена опытом и помощи коллегам из Макеевки: «Инициатива нашей региональной компании «ЮРЭСК» стала традицией, объединившей в этом году профессионалов энергетической отрасли из Югры, Тюмени, Ямала и Макеевки Донецкой Народной Республики, которая является подшефной территорией для автономного округа. Основная задача конкурса — это повышение мастерства, передача успешного опыта профессионалов своего дела молодым специалистам в отрасли, своего рода наставничество. Уверен, можно распространить эту практику не только в границах нашего региона. Необходимо воспользоваться потенциалом профессионализма и помочь нашим коллегам, которые сегодня трудятся в Макеевке, Донецкой Народной Республике».

В течение пяти дней представители восьми команд соревновались в пяти этапах: проверка знаний, оказание первой помощи пострадавшему, тушение возгорания, монтаж приборов учета и замена проходного изолятора. В результате победителями стали:

1 место – АО «Югорская региональная электросетевая компания» (ЮРЭСК), Ханты-Мансийск

2 место – АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭК), Тюмень

3 место – техническая единица «Макеевские электрические сети» ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», Макеевка.

Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей и главный приз – автомобиль УАЗ Патриот Пикап, который команда ЮРЭСК решила передать коллегам из Макеевки, занявшим третье место. Участники, занявшие второе и третье места, получили сертификаты на 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

«Эмоции до сих пор зашкаливают. Эта победа далась нам непросто, ведь в соперниках были профессионалы своего дела. Мы приложили огромное количество усилий, работали и тренировались ежедневно, включая выходные дни. Самым волнительным этапом для нашей команды стало снятие пострадавшего с опоры. Мы очень переживали, но прошли испытание достойно. Что касательно передачи главного приза коллегам из Макеевки, мы все понимаем ситуацию в ДНР. Посчитали этот поступок правильным решением», — поделился электромонтер ЮРЭСК Александр Алферов.

В конкурсе также были введены специальные номинации. В 2024 году участниками смогли стать обучающиеся образовательных организаций высшего образования. Важным этапом для студентов стала проверка на знание автоматизированной системы обучения персонала (АСОП). Победителем в этой номинации стал Владислав Колонцов из Югорского государственного университета, который получил наставничество от главы Депстроя и ЖКК Югры Матвея Карова. А Александр Лушев из СУЭК забрал победу в номинации «Самый быстрый на АСОП», установив рекордное время – 3 минуты с 40 правильными ответами из 40 возможных.

«Поздравляю участников и победителей конкурса! Считаю, что именно такие мероприятия формируют систему наставничества и обмена опытом, помогают открывать новые имена. Предложил организаторам в следующем году расширить географию соревнований, пригласить к участию студентов из других регионов страны», – отметил Руслан Кухарук.

Флаг конкурса был передан команде победителей, символизируя продолжение традиций и готовность к новым испытаниям в следующем году.