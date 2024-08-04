Два земельных участка выкупят для строительства моста через Обь в Сургуте

Правительство ХМАО выкупит два земельных участка в районе Сургута для строительства моста через реку Обь. Их общая площадь — выше пяти гектаров. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

«Изъять для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем выкупа в целях размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут» земельные участки согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе.

Так, власти выкупят участок фермерского хозяйства и землю на территории Восточно-Сургутского месторождения нефти.

Напоминаем, ранее к будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу.