16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  84,9471   EUR  93,0409  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Переменчивая Югра: что ожидать от погоды в начале недели

Югру встретит на следующей неделе дождь, туман и грозы

​Переменчивая Югра: что ожидать от погоды в начале недели
Фото: ru.freepik.com

В начале недели Югру ожидает переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Жителям стоит подготовиться к неожиданным изменениям и прихватить с собой зонты. Прогнозом погоды в ХМАО поделился региональный ЦГМС.

4 августа

Переменная облачность будет сопровождаться местами кратковременными дождями и грозами. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер восточной четверти ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, а днем усилится до 8-13 м/с. Температура ночью составит +13, +18 °С, а днем потеплеет до +21, +26 °С.

5 августа

Погода останется с переменной облачностью и кратковременными дождями и грозами. Ночью вновь ожидается туман в отдельных районах. Ветер изменит направление на юго-западный ночью со скоростью 2-7 м/с, а на севере округа – северо-восточный 6-11 м/с. Днем ветер западной четверти усилится до 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться между +12, +17 °С, а днем достигнет +22, +27 °С, местами понизится до +14, +19 °С.

6 августа

Этот день будет облачным с прояснениями и местами кратковременными дождями. Ветер ночью северный, со скоростью 3-8 м/с, днем усилится до 7-12 м/с. Температура ночью составит +13, +18 °С, местами опустится до +7 °С. Днем ожидается от +20 до +25 °С, местами похолодает до +13, +18 °С.


нравится (0) не нравится (1)
04 августа в 13:07, просмотров: 770, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 1263
  2. ​В ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах 613
  3. В ресторане Нягани использовали фальсифицированное молоко 609
  4. ​В Сургуте электромобиль BMW загорелся на эвакуаторе 590
  5. ​В Югре собрались волонтеры культуры со всей России и ближнего зарубежья 581
  6. Стоимость проезда в плацкарте в России выросла на 23% в 2024 году 569
  7. Отключение горячей воды в Сургуте: какие улицы затронет? 524
  8. ​США продлили транзакции с Мосбиржей, НКЦ и НРД 509
  9. ​За выходные жители Югры перевели мошенникам почти 46 миллионов рублей 502
  10. Продажи новых автомобилей в России выросли на 58% за год 500
  1. В Сургуте огородят стихийное озеро на проспекте Мира 2095
  2. ​Тесно 2050
  3. ​Настоящая нелегальная торговля – это когда кто-то получает землю под шиномонтажку или ларек, а строит огромный ТЦ 1608
  4. Ложные километры: в Югре 13 человек обманули компанию на 33,5 млн рублей 1608
  5. ​«Уникальность Сергея Михайловича в том, что он за десятки лет работы на госслужбе не нажил себе врагов» 1522
  6. ​В Ханты-Мансийске погиб мотоциклист в страшном ДТП // ВИДЕО 1417
  7. ​Трагедия на Черной речке – лишь капля в море полулегального «развлекательного» бизнеса, процветающего на просторах Югры 1380
  8. ​8 из 10 читателей siapress против отключения YouTube 1348
  9. ​Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем в ХМАО 1314
  10. ​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута 1267
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 10042
  2. Гулянье на Черной 7119
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 5986
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 5345
  5. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4443
  6. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4435
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3843
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3804
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3780
  10. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 3072

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика