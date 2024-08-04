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​В Югре создадут племенной животноводческий репродуктор

Строительство племенного животноводческого репродуктора обсудили в ХМАО

​В Югре создадут племенной животноводческий репродуктор
Фото: правительство ХМАО

В ходе рабочего визита в Югру статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов напомнил, что к 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт необходимо увеличить в полтора раза. В частности, он назвал один из перспективных проектов — строительство племенного животноводческого репродуктора.

«Основными задачами в отрасли являются не только сокращение потерь на всех этапах производства, наращивание кормовой базы, но и обеспечение технологической независимости в сфере сельхозпроизводства и биологической безопасности продукции», — рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

В Югре и так действуют серьезные меры поддержки производителей животноводческой продукции. Однако с 1 сентября вступают в силу новые нормы учета и идентификации товаров. Это означает, что доступ к мерам поддержки будет увязан с данными учета реестра животных.

В настоящее время в реестре зарегистрировано 100% поголовья крупно-рогатого скота и птицы югорских сельхозпроизводителей, 94,8% оленей, 89,1% лошадей и 45,5% свиней.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 128, комментариев: 0
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