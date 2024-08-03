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​Фальшивые сотрудники Госуслуг выманили у пенсионера из Нефтеюганска два миллиона рублей

Пенсионер из Нефтеюганска оформил кредиты и перевел все свои сбережения мошенникам

​Фальшивые сотрудники Госуслуг выманили у пенсионера из Нефтеюганска два миллиона рублей
Фото: pixabay

В Нефтеюганске пенсионер стал жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудников портала Госуслуг. Под влиянием аферистов 65-летний житель города перевел свои сбережения и оформил два кредита на общую сумму около двух миллионов рублей, сообщается на официальном сайте окружного Управления МВД.

По данным полиции, пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником Госуслуг. Следуя его указаниям, пожилой югорчанин снял все свои накопления и оформил кредиты, после чего перевел деньги на неизвестные счета. Общий ущерб от мошеннических действий составил 1 миллион 898 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске полиция разыскивает курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 2 миллиона рублей.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 53, комментариев: 0
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