Пенсионер из Нефтеюганска оформил кредиты и перевел все свои сбережения мошенникам

В Нефтеюганске пенсионер стал жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудников портала Госуслуг. Под влиянием аферистов 65-летний житель города перевел свои сбережения и оформил два кредита на общую сумму около двух миллионов рублей, сообщается на официальном сайте окружного Управления МВД.

По данным полиции, пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником Госуслуг. Следуя его указаниям, пожилой югорчанин снял все свои накопления и оформил кредиты, после чего перевел деньги на неизвестные счета. Общий ущерб от мошеннических действий составил 1 миллион 898 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске полиция разыскивает курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 2 миллиона рублей.