Вандалы снова атаковали парк с топиарными фигурами в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе полиция ведет поиск вандалов, которые разрушили топиарные фигуры в городском парке «Ноев ковчег».

«Заявление зарегистрировано. Полиция устанавливает виновных», – сообщили в пресс-службе ведомства Ura.ru.

С заявлением в МВД обратилась депутат городской думы и создатель парка Людмила Завадская. Она сообщила, что случаи вандализма в парке происходят не впервые, но найти виновных не получается.

«К сожалению, ни разу, сколько мы писали заявление, никого не нашли, не смогли найти. Дело в том, что там очень плохое качество камеры, и нам полиция отписывает, что по этому «Безопасному городу» невозможно произвести идентификацию человека», – рассказала «Вестнику» Людмила Завадская.

В январе вандалы повредили гостевой домик, расположенный на территории топиарного парка «Динопарк-86». В мае прошлого года они напали на еще один топиарный парк в Пыть-Яхе - «Ноев ковчег». Тогда злоумышленники поотрывали хвосты животным, расположенным на территории парка. Попадались жители Пыть-Яха и на том, что воруют и увозят удобрения в тачках из топиарного парка.