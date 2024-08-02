В Югре состоялось первое заседание градостроительного совета

В Югре состоялось первое заседание созданного недавно Градостроительного совета под председательством врио губернатора Руслана Кухарука, сообщает ugra-news.ru. Совет включает представителей правительства Югры, архитектурное сообщество региона и глав муниципалитетов. Основная цель совета – реализация единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры, пространственного и комплексного развития территории и агломераций округа и градостроительства. Первое заседание совещательного органа было посвящено комплексному развитию территорий в Нижневартовске и Сургуте.

«Вопросы, связанные с пространственным развитием муниципалитетов округа, будем рассматривать совместно. С целью принятия решений, в том числе по механизмам трансформации городских частей муниципалитетов по механизму комплексного развития территорий. Есть ряд проектов, которые находятся в различной степени готовности. Для решения о комплексном развитии территорий усовершенствовали действующий подход – на уровень градостроительного совета подняли уровень принятия решений», – сообщил Руслан Кухарук.

Глава округа отметил, что новый подход позволит рассматривать проекты более комплексно, учитывая все аспекты и обязательства, связанные с развитием территорий. «Понятно, что любая трансформация той или иной части муниципалитета связана не только со строительством нового жилья, – отметил врио главы Югры. – Это ещё и обязательства, ложащиеся на публичную власть. Поэтому подход совместной работы будет оправдан. И в части наших совместных обязательств и в части того, чтобы комплексно подойти к предлагаемой трансформации площадки. Вместе посчитать экономику, определиться с тем, как та или иная часть города, муниципального образования может развиваться с учётом нагрузки, которую сможет взять на себя будущий инвестор».

Отметим также, что роли градостроительного совета Югры в потенциальной трансформации архитектурного облика региона был посвящен свежий выпуск проекта «О чем говорят».