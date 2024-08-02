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​Исследования показали: свыше 30% клещей в Югре заражены инфекциями

128 укусов клещей зарегистрировали в Югре за неделю

​Исследования показали: свыше 30% клещей в Югре заражены инфекциями
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО на 1 августа зарегистрировали 4564 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Наибольшее количество случаев зафиксировали в Ханты-Мансийске (725 случаев), Нижневартовске (480 случаев) и Пыть-Яхе (434 случая), сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За неделю с 25 июля по 1 августа зарегистрировали 128 новых обращений, что на 21,5% ниже по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, когда было 163 случая.

Наибольшее число укусов произошло в лесах (33,6%), на дачах и садовых участках (27%), в черте города (21,9%), на кладбищах (1,4%), в парках и скверах (1,6%) и завозных случаев (4%).

С начала сезона исследовали 884 клеща, из которых 31% оказался заражен: вирусом клещевого энцефалита (1,8%), боррелиями, вызывающими болезнь Лайма (23,3%), возбудителями моноцитарного эрлихиоза (38%) и гранулоцитарного анаплазмоза (0,4%).


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Сегодня в 12:57, просмотров: 120, комментариев: 0
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