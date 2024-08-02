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​«Ухожу с легкой грустью»: сенатор от ХМАО Эдуард Исаков покидает свой пост

Сенатор от Югры Эдуард Исаков сообщил о своей отставке

​«Ухожу с легкой грустью»: сенатор от ХМАО Эдуард Исаков покидает свой пост
Фото: ugra-news.ru

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков покидает свою должность в Совете Федерации. Он подвел итоги своей работы и поблагодарил коллег в своем телеграм-канале.

«За девять лет в Совете Федерации я ни разу не был безразличен к судьбам россиян, хотя, как говорят — «Москва портит». Никогда не делил на «своих» и «чужих». Как парламентарий, был открыт к обращениям из любого региона, к нашим Отважным Воинам – бойцам СВО относился как к родным и старался каждого подбодрить, поддержать, оказать помощь, что и буду продолжать делать, − поделился уже бывший сенатор. − Ухожу с легкой грустью. Я благодарен Совету Федерации за этот уникальный опыт на посту сенатора Российской Федерации. Благодарю и Вас, дорогие друзья, за Ваши обращения и предложения, они легли в основу моей работы».

Ранее врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предлагал Наталье Комаровой место в Совете Федерации.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 111, комментариев: 0
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