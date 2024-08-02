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Для любителей рыбалки в поселках Югры прокачали мобильную сеть

В четырех рыболовецких поселках ХМАО расширили сеть

Для любителей рыбалки в поселках Югры прокачали мобильную сеть
Фото: Александр Шашелев

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в четырех рыболовецких поселках Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного» диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, любители рыбалки смогут иметь доступ к голосовой связи и мобильному интернету на популярных местных реках и озерах.

В рамках проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов Югры и устранению цифрового неравенства сеть обновили в поселке городского типа Излучинск Нижневартовского района, расположенном на правом берегу реки Вах, поселке Междуреченский Кондинского района на слиянии рек Евра и Конда. Обновленное качество связи также получили жители села Лемпино и поселка Салым в Нефтеюганском районе. В последнем находится объект культурного наследия регионального значения - озеро «Сырковый сор» - самое глубокое в Югре, где в этом году проходил Кубок ХМАО-Югры по ловле на мормышку со льда.

Местным и приезжим любителям рыбалки доступны навигационные системы, работа эхолотов и других специфических гаджетов, работающих на основе сетей передачи данных. Отдыхающие и рыбаки, которые останавливаются в этих селах, могут в интернете изучать рыболовные приманки и техники, следить за прогнозом погоды, по видеосвязи делиться впечатлениями от своего улова, обмениваться опытом и советами с другими рыболовами в соцсетях. Модернизация сети также позволит круглосуточно находиться на связи со службами спасения.

Помимо рыбаков село Салым привлекает археологов, этнографов и краеведов. В окрестностях достопримечательного места находятся древние археологические памятники, например, святилище Сотым-тэ-ики, священная кедровая роща, самый большой могильник в ХМАО. Здесь находят много различных артефактов, связанных с хантыйской историей, традициями и бытом коренных народов Севера. После обновления сети МТС археологам можно будет пользоваться сервисами для 3D-сканирования находок, занесения информации в базы данных для последующего изучения.

«Ханты-Мансийский округ всегда привлекал туристов и любителей активного отдыха не только энтокультурой, северными красотами и богатым историческим наследием, но и рыбалкой. Ежегодно на рыбалку за щукой, судаком, окунем, сигом, нельмой в Югру - край озер - приезжают сотни рыбаков из соседних регионов, которым необходимо всегда оставаться на связи. Мы настроили работу LTE в популярных рыбачьих локациях таким образом, чтобы любители этого вида отдыха и на природе с удочкой чувствовали себя комфортно и безопасно, а в случае форс-мажора могли воспользоваться телефоном и обратиться за помощью. Появление устойчивой связи в удаленных локациях существенно повысит туристическую привлекательность региона, позволит узнавать из путеводителей еще больше информации о нашем гостеприимном крае», – прокомментировал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 124, комментариев: 0
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