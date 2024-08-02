16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,7833   EUR  92,8499  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре в единственном ДТП за сутки пострадал водитель

В Советском районе водитель пострадал, вылетев в кювет

​В Югре в единственном ДТП за сутки пострадал водитель
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 1 августа, на девятом километре трассы «Советский-Нягань» 38-летний водитель «Ваз» пострадал в ДТП. По предварительным данным, он превысил скорость и вылетел в кювет, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«1 августа 2024 года около 11:15 на девятом километре автодороги «Советский-Нягань» в Советском районе, 38-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия и допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения», ‒ указали в сообщении.

Во время автоаварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и получил травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:13, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Фокус на регионы: в России продлили и изменили ИТ-ипотеку 644
  2. В Нижнем Тагиле обрушился дом после взрыва газа: что известно 635
  3. Песков о сбоях YouTube: на телефоне все работает 571
  4. ​В Сургутской травмбольнице спасли пожилого мужчину, на которого наехала моторная лодка 492
  5. ​Какие законы вступят в силу в августе 2024 года в России 463
  6. ​«Уникальность Сергея Михайловича в том, что он за десятки лет работы на госслужбе не нажил себе врагов» 458
  7. Сразу 11 водителей лишили прав в Лангепасе 438
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 3-4 августа? // АФИША 424
  9. ​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи 423
  10. ​Тюменские врачи успешно лечат хронический вирусный гепатит С 417
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 8387
  2. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2288
  3. ​Снизить градус 2021
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 1789
  5. В Сургуте огородят стихийное озеро на проспекте Мира 1669
  6. Большинству сургутян не хватает денег на отпуск 1550
  7. Госдума разрешила проводить сплошные вырубки леса на Байкале 1429
  8. ​Власти Сургута обратили внимание на многолетний котлован в 34 микрорайоне 1405
  9. Ложные километры: в Югре 13 человек обманули компанию на 33,5 млн рублей 1328
  10. Путешествие на море закончилось аварией для семьи из Сургута 1307
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 8387
  2. Гулянье на Черной 6401
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 5607
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 5034
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4167
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4108
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3631
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3594
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3530
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 3261

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика