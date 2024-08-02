В Советском районе водитель пострадал, вылетев в кювет

Вчера, 1 августа, на девятом километре трассы «Советский-Нягань» 38-летний водитель «Ваз» пострадал в ДТП. По предварительным данным, он превысил скорость и вылетел в кювет, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«1 августа 2024 года около 11:15 на девятом километре автодороги «Советский-Нягань» в Советском районе, 38-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия и допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения», ‒ указали в сообщении.

Во время автоаварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и получил травмы.