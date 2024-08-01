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​Югорчанин получил 7 лет колонии за смертельное избиение

Суд приговорил жителя Излучинска к 7 годам колонии за избиение до смерти

​Югорчанин получил 7 лет колонии за смертельное избиение
Фото: pixabay

Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю поселка Излучинск. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Преступление произошло в ноябре 2022 года. Подсудимый, будучи пьяным, поссорился со знакомым и нанес ему многочисленные удары ногами и руками по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 67, комментариев: 0
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