11 водителей из Лангепаса остались без прав из-за наркологических диагнозов

В Лангепасе сразу 11 водителей лишили прав. Прокурорская проверка показала, что все они состоят на учете у врача-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами.

«В ходе проверочных мероприятий выявлено 11 граждан, имеющих водительские удостоверения и состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами», - сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Прокуратура города направила в суд иски о лишении водителей прав. Суд удовлетворил их в полном объеме, права у водителей изъяли.