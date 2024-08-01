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Сразу 11 водителей лишили прав в Лангепасе

11 водителей из Лангепаса остались без прав из-за наркологических диагнозов

Сразу 11 водителей лишили прав в Лангепасе
Фото: ru.freepik.com

В Лангепасе сразу 11 водителей лишили прав. Прокурорская проверка показала, что все они состоят на учете у врача-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами.

«В ходе проверочных мероприятий выявлено 11 граждан, имеющих водительские удостоверения и состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами», - сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Прокуратура города направила в суд иски о лишении водителей прав. Суд удовлетворил их в полном объеме, права у водителей изъяли.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 148, комментариев: 0
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