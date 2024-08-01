Врачи Нижневартовска борются за зрение юной пациентки, в глаз которой попал строительный клей

В БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» оказалась двухлетняя девочка, которой попал в глаз клей из клеевого пистолета. Родители пациентки пытались смыть вещество водой, однако оно плотно склеило веки и ресницы. Малышка не могла открыть глаз, поэтому было решено отправиться в больницу, поделились в Депздраве Югры.

«Случаи, когда дети попадают клеем в глаза, не редкость в нашей практике. Сначала мы промываем глаз мыльным раствором, а если ребенок идет на контакт и спокойно лежит, то можем в условиях приемного отделения с помощью специальных инструментов убрать клей. В зависимости от характера повреждения глазного яблока принимаем решение о необходимости госпитализации», − рассказала врач-офтальмолог детской больницы Олеся Демяник.

Врачи удалили клей, используя общий наркоз. В ходе проведения всех необходимых процедур у девочки обнаружили серьезное повреждение роговицы. Пациентку пока не отпустили домой − ее госпитализировали, чтобы продолжить лечение.