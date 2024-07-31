В Югре собрались победители конкурса Фонда Тимченко на уровне УрФО

В Ханты-Мансийске завершилась стажировка для победителей конкурса Фонда Тимченко «Среда возможностей» из Уральского федерального округа. Мероприятие было организовано Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» совместно с Фондом Тимченко. В Ханты-Мансийск прибыли 17 лидеров проектных команд, чтобы ознакомиться с новыми форматами работы с детьми и перенять опыт Югры в этом направлении.

Участники стажировки под руководством представителя новосибирского фонда «Солнечный город» и куратора образовательной программы конкурса Александры Задереевой повысили свои компетенции в работе с детьми. Они изучали новые подходы, форматы и методы вовлечения местных жителей в реализацию проектов на своих территориях.

«Для нас «Среда возможностей» – новый конкурс, который мы запустили в 2023 году. При определении победителей Фонд исходил в первую очередь из того, как заявители взаимодействуют с детьми, насколько они слышат голос ребенка, как ребята участвуют в проекте. На стажировке для меня было важно познакомиться с каждым из 13 проектов-победителей, посмотреть, как мы можем развивать эти инициативы дальше, и кто из них готов пойти с нами на второй этап конкурса», – отметил руководитель направления «Развитие» Фонда Тимченко Виктор Ивинский.

Одним из проектов, с которым познакомились участники стажировки, стал проект «Рубикон» кризисного центра «Фавор» в Ханты-Мансийске. Соруководитель центра Ольга Лажинцева рассказала гостям о том, как благодаря гранту губернатора Югры удалось закупить оборудование для работы с проблемными подростками.

Представитель проекта «Стартап для подростков Невьянского района» Кирилл Маленьких из Екатеринбурга признался, что его вдохновили увиденные инициативы. «Потрясающие люди, которые прикладывают массу усилий для реализации задумок. Для себя отметил глэмпинг «Фавора» – очень интересная площадка для подростков», – отметил участник стажировки.

В ходе двухдневного мероприятия гости также посетили летний военно-спортивный палаточный лагерь «Спецназ Дети» для детей от 9 до 17 лет, расположенный в 30 км от Ханты-Мансийска. Индивидуальный предприниматель Евгения Агзамова познакомила участников с бытом ребят, рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться, о грантовых возможностях региона и работе с подростками и их родителями.

Владелец гончарной мастерской «Глина» Эльвира Костерина рассказала участникам стажировки, как глинотерапия влияет на детей, делает подростков открытыми и восприимчивыми, развивает их творческую энергию. С мастер-классами она ездит по отдаленным уголкам Югры, обучая детей работе с глиной. Многие из ребят после занятий продолжают самостоятельно изучать гончарное искусство. Реализовать этот проект Эльвира смогла благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Лидеры команд-победителей конкурса отметили, что полученные в Югре знания и опыт будут применять в своих регионах. Часть проектов находится на завершающей стадии реализации, но большинство готовы продолжать работу над развитием поддерживающей среды для детей и подростков в малых населенных пунктах.

Напомним, что в 2023 году Фонд Тимченко подписал два соглашения о сотрудничестве с правительством Югры и Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Проект «Среда возможностей» реализуется в соответствии с этими соглашениями. Конкурс направлен на поддержку проектов для детей и подростков на малых территориях (до 50 тысяч жителей) и реализуется совместно с операторами на территории шести федеральных округов. Оператором в УрФО выступает Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

Конкурс «Среда возможностей» открыт для НКО и бюджетных учреждений, таких как школы, детские сады, дома культуры, библиотеки и молодежные центры. Особенность конкурса заключается в обязательном учете мнений и потребностей детей, а также их активном вовлечении в реализацию проектов. Конкурс проходил по четырем номинациям: проекты для детей до 6 лет, проекты для детей 7-13 лет, проекты для детей 14-18 лет и проекты для детей и подростков без ограничения по возрасту.

«Этот конкурс — отличная возможность создать в малых населённых пунктах Югры развивающую среду с долгосрочной перспективой для детей и подростков, чтобы они могли в полной мере раскрыть свои таланты», – отметил руководитель проекта в УрФО Владислав Соколов.

Стажировка победителей конкурса «Среда возможностей» в Ханты-Мансийске продемонстрировала важность обмена опытом и знаниями для развития поддерживающей среды для детей и подростков. Участники отметили высокий уровень организации и богатый опыт Югры, который они планируют применить в своих регионах. Проект продолжает развиваться, поддерживая инициативы, направленные на улучшение качества жизни подрастающего поколения.