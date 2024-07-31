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​Руслан Кухарук обсудил строительство нового аэровокзала в Игриме

Врио губернатора Югры рассказал о своей поездке в Березовский район

​Руслан Кухарук обсудил строительство нового аэровокзала в Игриме
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поделился итогами своей рабочей поездки в Березовский район. Основное внимание было уделено транспортной доступности и состоянию инфраструктуры, строительству жилья, качеству воды и поддержке местных предприятий.

Одна из главных тем для района – транспортная доступность. Руслан Кухарук отметил необходимость капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в Березово и постройки нового здания аэровокзала в Игриме. Также рассматривается возможность увеличения числа субсидируемых рейсов.

Строительство нового жилья остается приоритетным направлением. Ввод новых квадратных метров необходим для расселения аварийного и ветхого жилья, а также для реализации программы «арктической ипотеки». С 2022 года в Березовском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» введено 16 500 квадратных метров жилья, завершена работа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Однако для жителей еще 136 домов проблема остается актуальной.

Руслан Кухарук поручил департаменту строительства подключиться к вопросу и правительству округа рассмотреть возможность корректировки бюджетных дотаций для района. До конца 2024 года ожидается ввод двух многоквартирных домов в Березово, а также выдано разрешение на строительство еще одного.

Жителей района беспокоит качество воды, особенно в поселках Светлый и Няксимволь. В Березово в этом году планируется замена фильтров и трубопроводов, а для Светлого только начата работа по формированию проектно-сметной документации. Этот вопрос взят на особый контроль.

Предприятия, занимающиеся рыбопромыслом, озвучили запрос на меры поддержки, создание условий для реализации продукции и закупку оборудования. Руслан Кухарук поручил разобраться в ситуации и оперативно сообщить о решениях.

На встрече также поднимался вопрос организации досуга, особенно для молодежи. Предложение о создании многофункциональных центров в поселках было поддержано, и это направление будет активно прорабатываться.

Дополнительные поручения, которые озвучил врио губернатора:

  • Взять на контроль строительство и оснащение школы в Хулимсунте.
  • Проанализировать работу регоператора «Югра-Экология» и принять оперативные меры по проблемным зонам.
  • Проработать дополнительные меры социальной поддержки для граждан старшего поколения.
  • Рассмотреть возможность расширения мер поддержки для занимающихся традиционными промыслами.

Руслан Кухарук подчеркнул важность совместной работы муниципальной и региональной власти, бизнеса и общественности для успешного развития района и улучшения качества жизни его жителей.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 90, комментариев: 0
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