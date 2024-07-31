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​Лето, солнце, жара: в ХМАО потеплеет до 28 градусов

Первая половина августа в Югре будет жаркой

​Лето, солнце, жара: в ХМАО потеплеет до 28 градусов
Фото: siapress.ru

Завтра, 1 августа, в Югре ожидается теплая погода ‒ столбик термометра поднимется до 26 градусов. Однако местами в округе ожидается гроза, кратковременный дождь и туман, сообщает региональный ЦГМС.

«Переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь. Ночью местами туман, днем гроза. Ветер юго-восточный три-восемь м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +11, +16 °С, днем +21, +26 °С», – говорится в сообщении.

На следующий день, 2 августа, станет еще жарче ‒ 28 градусов тепла. Между тем, в регионе по-прежнему могут наблюдаться дожди и грозы.

«Облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер восточных направлений семь-12 м/с. Температура ночью +12, +17 °С, днем +23, +28 °С, местами по северо-западу до +17 °С», – добавили в сообщении.

В Сургуте в первый день августа ожидается до 22 градусов тепла. В городе также пройдет небольшой дождь во второй половине дня.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 118, комментариев: 0
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