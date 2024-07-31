16 фактов дистанционного мошенничества зафиксировали в Югре за сутки

Полиция Югры зафиксировала за сутки 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Кошельки аферистов пополнились на 24 млн рублей, при этом 15 млн несчастные жители округа взяли в кредит.

«В дежурную часть МОМВД России «Ханты-Мансийский» обратилась 82-летняя жительница с заявлением о хищении денежных средств. На днях ей позвонила неизвестная, представившись сотрудником ЦБ РФ Мироновой Мариной Егоровной, от которой она узнала, что ее банковский счет не может быть безопасным местом для хранения денежных средств. Югорчанку убедили обналичить все ее сбережения, часть денег передать курьеру, а другую часть перевести на «БЕЗОПАСНЫЙ СЧЕТ». Сумма ущерба составила два млн рублей», − рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Еще один случай мошенничества произошел с 23-летней жительницей Урая. Накануне с ней в мессенджере связалась неизвестная девушка и предложила работу, пообещав регулярные выплаты за выполнение простых заданий в интернете. Однако все оказалось не так легко. Пострадавшая перевела 130 тысяч рублей на неустановленный счет и в итоге осталась не только без работы, но и без денег.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.