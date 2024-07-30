Врио губернатора Югры побывал с рабочим визитом в Радужном

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с управленческой командой, депутатами и руководителями предприятий Радужного. В ходе встречи были обсуждены ключевые проблемы и перспективы развития города.

Руслан Кухарук обозначил топ проблем, которые отмечены на «тепловой» карте центра управления регионом. Среди них: здравоохранение, благоустройство, состояние автодорог, коммунальные услуги и вывоз ТКО. Несмотря на эти вызовы, врио губернатора отметил грамотное архитектурное планирование города, что создает основу для дальнейшего развития.

Глава города Сергей Жестовский представил основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за последние годы и обозначил перспективы на будущее. «Картой развития Югры до 2030 года предусмотрена реализация 22 проектов в Радужном. Из них девять уже реализовано, десять находятся в стадии реализации», – сообщил Жестовский.

В городе завершается программа расселения и сноса аварийного жилья. В течение пяти лет расселено более 230 семей, а за три года введено более десяти тысяч квадратных метров жилья, включая четыре тысячи квадратных метров индивидуального жилья. План по вводу жилья на 2024 год составляет четыре тысячи квадратных метров. Подготовлены площадки с инженерными коммуникациями для дальнейшего строительства.

На сегодняшний день в Радужном функционируют шесть детских садов, семь общеобразовательных школ и семь организаций дополнительного образования. Обеспеченность дошкольными учреждениями в городе составляет 100%.

Депутат Думы Югры Александр Нохрин рассказал Руслану Кухаруку о региональном проекте «Учим дома», направленном на подготовку кадров в области медицины. В 2023 году направление открылось на базе Лангепасского политехнического колледжа, и 50 медсестер уже поступили на обучение. В Радужном проект начал работать в этом году, новой возможностью воспользовались 25 абитуриентов. «Такие проекты обращены в будущее – наше молодое поколение, имея возможность обучиться по профилю, остаются работать в медицинских организациях Югры», – поддержал проект Руслан Кухарук.

Врио губернатора также отметил важность реализации национального проекта «Жилье и городская среда»: «Перед каждым субъектом РФ сегодня стоит задача по вводу нового жилья в рамках нацпроекта. В Югре также есть практика предоставления нового жилья в другом муниципальном образовании региона, если в населенном пункте не вводится новое жилье».