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​ХМАО вошел в число лидеров по перечислению НДС в бюджет

Югра попала в пятерку лидеров по перечислению НСД в бюджет

​ХМАО вошел в число лидеров по перечислению НДС в бюджет
Фото: ru.freepik.com

Югра оказалась в топ-5 регионов России по чистому перечислению НДС в федеральный бюджет. Так, в 2023 году наибольший объем перевели Москва (1,8 трлн рублей), Московская область (610 млрд), ХМАО (474,6 млрд). Также в число лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ (399,5 млрд) и Санкт-Петербург (293,5 млрд). Об этом сообщает РБК.

«В числе аутсайдеров − Мурманская область (минус 52,8 млрд руб), Амурская область (минус 32,9 млрд руб.), Чукотский округ (минус 19,9 млрд руб), Сахалинская область (минус 19 млрд руб) и Магаданская область (минус 18,9 млрд руб)», − добавили в издании.

Напоминаем, Югра заняла второе место среди российских регионов в рейтинге по индексу экономического потенциала по итогам первой четверти 2024 года.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 130, комментариев: 0
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