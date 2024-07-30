Четыре тонны арбузов из Казахстана не пустили в ХМАО

Тюменские таможенники запретили ввоз в ХМАО четырех тонн арбузов из Казахстана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Мобильная группа тюменской таможни остановила грузовик, направлявшийся в Югорск, для проверки. Водитель предъявил перевозимые арбузы на подложке из соломы и сопроводительные документы. Оказалось, что фитосанитарный сертификат содержал информацию только о товаре „арбуз свежий 4000 кг“, тогда как разрешительных документов на товар „солома“ не было, хотя они также требуются по законодательству», — сказано в сообщении.

Грузовик передали сотрудникам Россельхознадзора. Ведомство решило вернуть груз обратно в Казахстан.