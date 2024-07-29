В ХМАО телефонные мошенники представляются судьями и требуют коды из смс

В ХМАО появился новый вид мошенничества. Аферисты звонят югорчанам, представляются судьями и требуют сообщить коды из смс-сообщений, предупредили в Ханты-Мансийском районном суде.

«Чтобы у гражданина сложилось впечатление, что к нему обращаются именно работники суда, телефонные мошенники, используя сайт суда, находят актуальную информацию по судебным делам, звонят лицам, участвующим в деле, сообщают им дату и время судебного заседания и просят сообщить направленные коды из смс-сообщений, пообещав благоприятный исход рассмотрения дела», - сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

В Ханты-Мансийском райсуде призывают не выполнять телефонные указания неизвестных лиц. Сотрудники суда никогда не просят сообщить коды из смс. Система извещения ГАС «ПРАВОСУДИЕ» не требует отправки каких-либо кодов в порядке обратной связи.