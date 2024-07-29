16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,5650   EUR  93,2641  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Пенсионер из Нефтеюганска расплатился в магазине купюрой из банка приколов

На жителя Нефтеюганска возбудили уголовное дело за мошенничество

​Пенсионер из Нефтеюганска расплатился в магазине купюрой из банка приколов
Фото: ru.freepik.com

Накануне, 26 июля, в Нефтеюганске задержали 62-летнего местного жителя за мошенничество. Как оказалось, мужчина оплатил товар в магазине купюрой из банка приколов номиналом 5 000 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«26 июля сотрудники уголовного розыска задержали 62-летнего жителя Нефтеюганска, который в одном из магазинов города расплатился за товар купюрой из банка приколов номиналом 5 000 рублей», ‒ говорится в сообщении.

На горожанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера принуждения ‒ обязательство о явке.

Всего с 26 по 28 июля в дежурной части ОМВД России по Нефтеюганску зарегистрировали 151 сообщение и заявление, из которых шесть с признаками преступления.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:31, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 1196
  2. Путешествие на море закончилось аварией для семьи из Сургута 770
  3. Утренние рейсы в Сургут перенаправили в Нижневартовск 694
  4. Большинству сургутян не хватает денег на отпуск 619
  5. Трагедия на воде: ночное купание в Сургуте закончилось смертью 599
  6. Мужчины склонны к адюльтерам чаще женщин, показал опрос 581
  7. Кухарук потребовал решить проблему с гуляющим в Лангепасе медведем 549
  8. ​Новая операционная в ОКБ №2 Тюмени позволяет проводить экстренные малоинвазивные операции по урологии 547
  9. Чемпионат по мотокроссу проходит в Мегионе 487
  10. Жители Белого Яра пожаловались Бастрыкину на грязную воду 477
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 2462
  2. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2164
  3. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 1662
  4. ​Кривая логика 1607
  5. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1543
  6. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 1452
  7. ​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера 1373
  8. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 1343
  9. ​Снизить градус 1302
  10. ​Можно ли в России проживать на даче в зимний период? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1269
  1. Гулянье на Черной 5927
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 4899
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4800
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3952
  5. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3885
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3442
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3312
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3300
  9. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2996
  10. ​Дребеденьги 2537

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика