16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,5650   EUR  93,2641  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Кухарук потребовал решить проблему с гуляющим в Лангепасе медведем

Глава ХМАО потребовал решить проблему с медведем, который бродит по Лангепасу

Кухарук потребовал решить проблему с гуляющим в Лангепасе медведем
Фото: ru.freepik.com

Исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук вмешался в ситуацию с медведем, который уже 2,5 месяца бродит по Лангепасу. Местные власти не смогли поймать животное до приезда главы региона. Кухарук подчеркнул важность проблемы и потребовал немедленного решения, пишет Ura.ru.

«У нас есть специализированная служба, которая должна решать такие вопросы. Это вопрос безопасности и гуманного отношения к животным. Нужно решить проблему до конца», — заявил Кухарук на встрече с жителями города. Он добавил что медведя нужно вывезти в естественную среду обитания подальше от людей.

Медведя впервые заметили у городской больницы 15 мая. После этого он неоднократно появлялся в черте города, но поймать его не удалось. «Мы пытались использовать специальное лекарство, но оно не сработало», — сказал мэр Лангепаса Сергей Горобченко. По его словам, медведя привлекают сладости, которые местные жители оставляют на кладбище.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:40, просмотров: 66, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Врачи в безопасности: Росгвардия дежурит у бригад скорой помощи 24/7 686
  2. ​Как легко пережить развод или расставание? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 541
  3. ​Живите на даче сколько хотите! Россиянам не запрещают жить на даче зимой 492
  4. Запредельно высокая ставка будет давить как на инфляцию, так и в целом на национальную экономику 485
  5. ​17 автомобилей получили больницы Тюменской области для сельских территорий 426
  6. Трагедия на воде: ночное купание в Сургуте закончилось смертью 242
  7. ​Студенты ГАУ Северного Зауралья получат по миллиону рублей на реализацию стартапов 237
  8. ​Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Казахстан 193
  9. В Русскинской открыли новые спортивные объекты 187
  10. Утренние рейсы в Сургут перенаправили в Нижневартовск 176
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3267
  2. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2052
  3. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 1598
  4. ​Кривая логика 1540
  5. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1451
  6. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 1421
  7. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 1406
  8. ​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера 1310
  9. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 1296
  10. ​Можно ли в России проживать на даче в зимний период? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1203
  1. Гулянье на Черной 5818
  2. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4762
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 4760
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3911
  5. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3843
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3403
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3267
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3208
  9. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2939
  10. ​Дребеденьги 2494

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика