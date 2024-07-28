Глава ХМАО потребовал решить проблему с медведем, который бродит по Лангепасу

Исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук вмешался в ситуацию с медведем, который уже 2,5 месяца бродит по Лангепасу. Местные власти не смогли поймать животное до приезда главы региона. Кухарук подчеркнул важность проблемы и потребовал немедленного решения, пишет Ura.ru.

«У нас есть специализированная служба, которая должна решать такие вопросы. Это вопрос безопасности и гуманного отношения к животным. Нужно решить проблему до конца», — заявил Кухарук на встрече с жителями города. Он добавил что медведя нужно вывезти в естественную среду обитания подальше от людей.

Медведя впервые заметили у городской больницы 15 мая. После этого он неоднократно появлялся в черте города, но поймать его не удалось. «Мы пытались использовать специальное лекарство, но оно не сработало», — сказал мэр Лангепаса Сергей Горобченко. По его словам, медведя привлекают сладости, которые местные жители оставляют на кладбище.