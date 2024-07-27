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​В Радужном до конца года избавятся от аварийного жилья

Мэр Радужного планирует полностью расселить аварийные дома в этом году

​В Радужном до конца года избавятся от аварийного жилья
Фото и видео: Сергей Жестовский / vk.com, «Югра Официально»

В 2024 году в Радужном намерены полностью снести аварийные дома. Сейчас осталось обеспечить новым жильем жителей девяти неблагоприятных квартир. Информацию об этом рассказал мэр города Сергей Жестовский на встрече с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком, сообщает группа «Югра Официально» во «ВКонтакте».

«Осталось только девять квартир, которые необходимо расселить. Планируем в этом году процедуру закончить», – заявил мэр.

По словам Жестовского, в муниципалитете удалось реализовать 17 социально значимых проектов, ведь с этим ему помогали местные жители. Они активно предлагали свои идеи в инициативном бюджетировании.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 102, комментариев: 0
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