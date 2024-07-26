Врио губернатора Югры решил проблему жительницы Мегиона по следам сообщения в Telegram

Жительница Мегиона Людмила Гринько направила видеообращение в Telegram-канал временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука. Женщина, которая вынуждена пользоваться инвалидной коляской, пожаловалась на проблемы благоустройства в своем дворе в поселке СУ-920. В частности, Гринько отметила ямы и выбоины в асфальте, частично разрушенные пандусы и подъезды к дому.

После получения обращения Руслан Кухарук оперативно передал его в работу. Было выяснено, что за территорию отвечает одна из мегионских управляющих компаний, которая вовремя не устранила недочеты. К решению проблемы подключился глава города Алексей Петриченко, и вопрос был решен в течение суток – все ямы заделаны, а пандусы и тротуары отремонтированы.

«Спасибо большое, что отреагировали. Так бы всегда все чиновники также работали, а не только вы. После того, как станете губернатором, а не временно исполняющим обязанности, пожелание многих граждан, людей нашего округа, чтобы также работа шла быстро, активно, оперативно», – оценила заботу Людмила Гринько в ответном сообщении Руслану Кухаруку.

Этот случай демонстрирует, как важна оперативная реакция властей на обращения граждан. Благодаря слаженной работе команды губернатора и местных властей, проблемы благоустройства были быстро устранены.