За полгода в ХМАО ВИЧ-положительный статус установили у 303 человек

В Югре за последние семь лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти в три раза: до 102,2 на 100 тысяч населения в 2016 году, и до 38,1 на 100 тысяч населения в 2023 году. Информацию об этом корреспонденту siapress.ru предоставила главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения ХМАО, главный врач «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Аксана Ушакова.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в округе за последние семь лет снизилась в 2,7 раза: до 102,2 на 100 тысяч населения в 2016 году, и до 38,1 на 100 тысяч населения в 2023 году. Тенденция сохраняется и в 2024 году. По итогам шести месяцев в ХМАО впервые установлен ВИЧ-положительный статус у 303 человек, что меньше аналогичного показателя за 2023 год на 18,1% (364 человека)», ‒ сообщила специалист.

Впервые в текущем году рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией зарегистрировали в Радужном, Советском районе и Мегионе.

«При этом, в восьми муниципальных образованиях уровень распространения инфекции (пораженность на 100 тысяч населения) более 1% населения достиг в Березовском районе (1,27%), Урае (1,39%), Мегионе (1,21%), Пыть-Яхе (1,24%), Советском районе (1,17%), Югорске (1,05%) и Нефтеюганске (1,16%)», ‒ добавила Аксана Ушакова.

В основном в этом году ВИЧ-инфекцию зарегистрировали у людей в возрасте 40-49 лет (40% от общего числа выявленных), 30-39 лет (27,4%), 50 лет и старше (26,7%), 18-29 лет (5,3%), до 14 лет (0,3%). У горожан в возрасте 15-17 лет ВИЧ-инфекция не выявлена.

С подробным интервью о статистике заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Югре можно ознакомиться на нашем сайте.