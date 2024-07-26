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​В ХМАО мигрант-таксист украл с карты клиента 20 тысяч рублей

Следственный отдел Нефтеюганска осудил иностранца за кражу с банковского счета

​В ХМАО мигрант-таксист украл с карты клиента 20 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com

В Нефтеюганске возбудили уголовное дело на 30-летнего мигранта. Как оказалось, мужчина работал в такси и подвозил пьяного пассажира. Виновник воспользовался ситуацией и перевел с карты потерпевшего вместо 200 рублей ‒ 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«В ходе расследования полицейскими доказана причастность мужчины к совершению вышеуказанного деяния. В феврале этого года приезжий, работая в такси, подвозил жителя города. Воспользовавшись тем, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом проверки номера телефона получателя платежа за оказанные услуги, он дописал пару нолей и перевел вместо запрошенных 200 рублей 20 тысяч на свой счет», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, ранее мигрант неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и миграционного законодательства.

Фигурант признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей и запрета на въезд на территорию России до марта 2027 года.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 88, комментариев: 0
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