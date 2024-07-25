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Югорчане перевели мошенникам рекордную сумму за полгода

Мошенники украли у югорчан свыше миллиарда рублей за первую половину 2024 года

Югорчане перевели мошенникам рекордную сумму за полгода
Фото: pixabay

За первую половину 2024 года жители ХМАО перевели на счета мошенников 1 млрд 280 млн рублей. Это больше, чем за весь предыдущий год, сообщили в региональном УМВД.

«В целях повышения эффективности борьбы с мошенничеством был увеличен штат специализированного подразделения, налажено взаимодействие с кредитными организациями для блокировки подозрительных операций по счетам граждан, и проводится целенаправленная профилактическая работа в трудовых коллективах. Оперативники также стали чаще выезжать в командировки для задержания подозреваемых», – цитирует «Вестник» начальника УМВД России по ХМАО Сергея Ветохина.

За прошлый год жители округа перевели мошенникам чуть более миллиарда рублей, уточняет издание.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 63, комментариев: 0
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