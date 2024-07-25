Мошенники украли у югорчан свыше миллиарда рублей за первую половину 2024 года

За первую половину 2024 года жители ХМАО перевели на счета мошенников 1 млрд 280 млн рублей. Это больше, чем за весь предыдущий год, сообщили в региональном УМВД.

«В целях повышения эффективности борьбы с мошенничеством был увеличен штат специализированного подразделения, налажено взаимодействие с кредитными организациями для блокировки подозрительных операций по счетам граждан, и проводится целенаправленная профилактическая работа в трудовых коллективах. Оперативники также стали чаще выезжать в командировки для задержания подозреваемых», – цитирует «Вестник» начальника УМВД России по ХМАО Сергея Ветохина.

За прошлый год жители округа перевели мошенникам чуть более миллиарда рублей, уточняет издание.