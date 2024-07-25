В Югре приступили к укладке асфальта на подъездах к будущему мосту через Обь в Сургуте

Строительство моста через Обь в Сургуте продвигается − стартовали работы по укладке асфальтобетона на подъездах к сооружению. Работы ведутся параллельно с двух берегов. Протяженность подъездов составит более 40 километров, рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

«На левом берегу в границах транспортной развязки №1 выполнены работы по устройству щебеночного основания и укладки верхнего слоя дорожной одежды. Площадь асфальтобетонного покрытия составила более 13 000 квадратных метров, − говорится в сообщении. − На правом берегу, на транспортной развязке №2, которая примыкает к участку «Восточной объездной дороги», отсыпали земполотно, смонтировали четыре водопропускные трубы. Завершили укладку нижнего и среднего слоев асфальтобетонного покрытия».

Общая строительная готовность − 44,54 процентов. Одномоментно на объекте задействованы более 100 единиц строительной техники и свыше 562 человека.

При этом общая протяженность объекта более 45 километров, длина моста через реку Обь в его составе – 1,7 километров.

Строительство идет с опережением сроков, предусмотренных госконтрактом. Сроки сдачи объекта сдвигаются на 2025 год.

«Решение о готовности сооружения к эксплуатации будет вынесено после завершения всех строительных работ, обследования и проведения приемочных испытаний несущих конструкций мостового перехода», − добавили в правительстве.

Напоминаем, строительство важного дорожного началось еще в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».