Житель Лангепаса получил реальный срок за кражу бутылки водки

Суд приговорил 39-летнего жителя Лангепаса к реальному сроку за кражу бутылки водки. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

Инцидент произошел в апреле в магазине «Магнит». Мужчина взял с полки бутылку водки стоимостью 309,23 рубля, спрятал ее в рукав куртки и направился к выходу. Его остановили сотрудники магазина, которые заметили кражу по камерам наблюдения. Несмотря на требования вернуть товар, югорчанин скрылся с места преступления.

На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся, а также возместил причиненный магазину ущерб. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие, однако отметил, что мужчина совершил грабеж в период испытательного срока за предыдущее преступление небольшой тяжести. Кроме того, осужденный неоднократно получал предупреждения за нарушения условий условного наказания.

Суд отменил условное осуждение и назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.