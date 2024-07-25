В ХМАО инвалиды пожаловались на необорудованную территорию рядом с больницей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным из ХМАО доложить о ходе проверки по факту нарушения прав инвалидов. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

«В СМИ распространена информация о том, что жители региона, являющиеся инвалидами, выражают недовольство отсутствием ремонта на прилегающей территории городской больницы, где арендует помещения частный медицинский центр, который они посещают», - говорится в сообщении.

Многим пациентам тяжело преодолевать необорудованную территорию. При этом местные чиновники мер не принимают, подчеркивается в публикации.

Бастрыкин поручил руководителю СУ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.