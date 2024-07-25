Водитель Toyota и его 14-летний пассажир получили травмы после столкновение с большегрузом

Накануне, 24 июля, на автодороге «Югра» произошла авария с двумя пострадавшими. Виновник ДТП, 22-летний водитель «Toyota» не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость и спровоцировал столкновение с большегрузом.

«Около 23:00 на 0 км+550 м автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе, 22-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с большегрузом «Faw», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В результате виновник автоаварии и его 14-летний пассажир получили травмы.

За сутки − это единственное зарегистрированное ДТП в ХМАО.