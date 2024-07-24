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​Югра продолжит сотрудничество с Томской областью

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук встретился с главой Томской области

​Югра продолжит сотрудничество с Томской областью
Фото admhmao.ru

В ходе рабочего визита в Нижневартовский район временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел встречу с руководителем Томской области Владимиром Мазуром. Обсуждение основных направлений сотрудничества между регионами прошло на территории городского поселения Излучинск.

В начале встречи Руслан Кухарук отметил, что между Югрой и Томской областью уже сложились партнерские отношения в гуманитарной сфере и сфере образования. Также он подчеркнул, что рабочая встреча с Владимиром Мазуром состоялась на основе результатов работы руководителей регионов на своих территориях и в ответ на вопросы жителей Югры и Томской области.

Одной из ключевых тем обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения. Владимир Мазур высоко оценил работу медицинских учреждений региона и предложил совместную работу по обмену технологиями и практиками для лечения онкобольных. Руслан Кухарук поддержал это предложение, заявив: «Научный потенциал, методики, которые разработаны коллегами в Томской области, необходимо использовать. Сформируем делегацию из нашего региона для обмена опытом».

Руслан Кухарук отметил важность обмена опытом и сотрудничества в области разработки технологий для добычи «трудной» нефти: «Уже не просто привлечение в вузы учащихся, а мощный научный потенциал, который в обоих регионах работает в том числе над технологиями разработки «трудной» нефти. Договорились о сотрудничестве в этом направлении, а также об участии Томских коллег в ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», геномном центре».

Руководители регионов также обсудили масштабный проект федерального значения — формирование северного широтного коридора «Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск». Руслан Кухарук отметил, что на территории округа все задачи по развитию сети дорог, входящих в СШК, выполнены, и логичным продолжением является строительство и реконструкция дорог в Томской области — через Стрежевой к Томску.

Этот транспортный коридор включен в Государственную концепцию создания и развития сети автомобильных дорог в Российской Федерации и входит в число 18 крупнейших автодорожных коридоров России. Руслан Кухарук подчеркнул важность этого проекта: «Это масштабный, финансовоемкий проект, который мы должны обсуждать, реализовывать не только силами двух регионов, но и привлекая соседние регионы, заинтересованные в появлении транспортной магистрали».


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