Сильный дождь и грозы накроют Сургутский и Нижневартовский районы

В Сургутском и Нижневартовском районах в четверг, 25 июля, ожидается непогода. На территории муниципалитетов пройдут сильные дожди и грозы и подует порывистый ветер, предупреждают в ГУ МЧС по ХМАО.

«Прогнозируются неблагоприятные явления погоды: сильный дождь, гроза, днем при грозе усиление ветра порывами до 15 – 17 м/с», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Спасатели подчеркивают, что из-за непогоды возрастает вероятность обрывов линий электропередачи, связи и коммунальных аварий. Могут быть перебои в работе аэропортов и рост числа ДТП. При угрозе жизни следует обращаться по телефону 112.