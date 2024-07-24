Почти 40 таксистов привлекли к ответственности за два дня в ХМАО

В Госавтоинспекции ХМАО рассказали о первых итогах профилактической акции, направленной на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси и пресечение нелегальной предпринимательской деятельности.

«Только за два дня мероприятия 39 водителей легкового такси привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, пресечено 36 фактов осуществления нелегальной деятельности легкового такси», - отметили в ведомстве.

Профилактические мероприятия проходят в Югре с 22 по 31 июля. Помимо привлечения к ответственности, инспекторы раздают водителям такси тематические памятки и буклеты и призывают к законопослушному поведению на дорогах.